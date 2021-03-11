Майкоп, 11 марта, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Новые объекты здравоохранения, построенные в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея, осмотрели 11 марта участники выездного заседание членов Совета Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. Заседание комитета Совета Федерации по экономической политике проводится на тему «О мерах по обеспечению опережающего социально-экономического развития Республики Адыгея».

Фото Алексея Гусева В Адыгее члены Совфеда оценили новые учреждения здравоохранения

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова министр здравоохранения РА Рустем Меретуков ознакомил с результатами проведенной работы и ответил на вопросы сенаторов. Как сообщил глава республиканского минздрава, в рамках реализации индивидуальной программы в густонаселенном микрорайоне города Майкопа создан комплекс учреждений здравоохранения. В 2020 году открылся новый Медицинский центр, рядом возведено новое здание для детской поликлиники, которое открылось на днях. Оба медицинских учреждения располагались в старых зданиях и нуждались в новых помещениях, современных условиях для повышения качества медицинских услуг. Решить эти вопросы удалось в рамках индивидуальной программе.

Фото Алексея Гусева В Адыгее члены Совфеда оценили новые учреждения здравоохранения

Также обсуждалось развитие в регионе малого и среднего предпринимательства, это также одно из направлений индивидуальной программы. Сенаторы побывали в центре «Мой бизнес», работа которого актуальна для предпринимателей. За 2020 год здесь было оказано более четырех тысяч услуг. В частности, предоставлено 210 микрозаймов на сумму 548 млн рублей, выдано 62 поручительства на общую сумму 127 млн рублей. Здесь также действует Центр поддержки экспорта РА, с участием которого предпринимателями республики было заключено 18 экспортных контрактов. В 2021 году на реализацию региональных проектов по поддержке МСП через Центр планируется направить более 51,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, делегацию комитета Совфеда, прибывшую в Адыгею, возглавил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских. Также в состав делегации входят сенаторы от Адыгеи Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.