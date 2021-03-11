Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM В память о директоре Института экономики Уральского отделения РАН Александре Татаркине могут назвать улицу в Екатеринбурге. С таким предложением выступил первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.

Как передаёт «Областная газета», Высокинский готов подписать обращение в мэрию Екатеринбурга с просьбой наименовать улицу именем Татаркина. Чиновник назвал учёного «великим человеком», который «рассказывал сложные экономические вещи простым языком».

Имя могут присвоить улице лишь через пять лет после смерти человека. Татаркин умер в августе 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два городских сквера в Кировском районе получили названия «ЮНЕСКО» и «Литературный».

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