, 16:22 — REGNUM Эскалацию конфликта в Донбассе готовят украинские власти, Минские соглашения выполнять они не намерены, сообщили 11 марта в МИД ЛНР.

Полпред ЛНР в Контактной группе Владислав Дейнего, министр иностранных дел ЛНР, напомнил слова Леонида Кравчука, возглавляющего украинскую делегацию в Контактной группе, о том, что Киев не намерен «выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации конфликта».

Луганский дипломат отметил, что линия Кравчука способствует «росту агрессии» в Донбассе со стороны Украины. Киев снова «пытается саботировать мирный процесс, прикрываясь неким новым «мирным сценарием».

Читайте также: Киев пытается предъявлять ультиматумы Донбассу — МИД ДНР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кравчук заявил, что у него есть «мирный сценарий», который Донбасс якобы должен принять, иначе со стороны Киева последует военный сценарий. В ДНР и в ЛНР назвали эту политику шантажом.