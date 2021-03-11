Варшава, , 16:22 — REGNUM Польский театральный режиссер Кристиан Лупа номинирован на получение литовской премии «Золотой Крест сцены» за спектакль «Аустерлиц». Об этом 11 марта сообщает Polskie Radio.

Постановку Лупы «Аустерлиц» театральные критики называют вершиной творчества режиссера, которая художественно отражает «травму Холокоста и его последствиях для судьбы человечества». Роман показывает разрушительное воздействие войны на цивилизацию прошлого века.

Премьера «Аустерлиц» Кристиана Лупы состоялась непосредственно перед второй волной пандемии в конце сентября. Спектакль ставили в Литовском молодежном театре.

Премия «Золотой Крест сцены» вручается ежегодно с 2004 года в Международный день театра 27 марта.