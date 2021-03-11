Москва, , 16:22 — REGNUM Священник Русской православной церкви обязан соблюдать российские законы, «как и любой другой гражданин». Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос РИА Новости о допустимости участия духовенства в несанкционированных митингах.

«Святейший Патриарх неоднократно подчеркивал, что Церковь призвана к тому, чтобы объединять общество поверх политических разногласий, а не становиться линией разделений. Убежден, что появление священников на митингах и их участие в любой политической агитации подрывает позиции Церкви в обществе», — сказал Кипшидзе.

По его словам, участие духовенства в политической борьбе «недопустимо и противоречит основам социальной концепции РПЦ».