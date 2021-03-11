Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Бывшего юриста Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анну Довгалюк, которую задержали после того, как она попала в ДТП, на 1,5 года лишили водительского удостоверения и оштрафовали. Об этом 11 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, в ночь на 23 января 2021 года Довгалюк попала в аварию на Херсонской улице. Она управляла автомобилем Mercedes S450 и врезалась в остановившийся на светофоре другой автомобиль. От девушки исходил запах алкоголя, но медицинское освидетельствование, по предложению прибывших на место ДТП сотрудников ГИБДД, она проходить отказалась.

В отношении Довгалюк был составлен протокол об административном правонарушении ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

На заседание мирового суда Анна Довгалюк не явилась, но это не помешало суду вынести решение — наказать бывшую сотрудницу ЗакСа в виде штрафа в 30 тыс. рублей и лишить ее права управлять транспортным средством на 1,5 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудницу петербургского Заксобрания уволили через пару часов после ДТП