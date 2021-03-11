Ставрополь, , 16:19 — REGNUM Экс-директор коммунального предприятия в Ставропольском крае выписывал премии подчиненным и забирал денежные средства себе. Аферу вскрыли сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Изобильненскому городскому округу.

По материалам их проверки стало известно, что директор подписывал приказы о премировании сотрудников предприятия, а потом заставлял их возвращать денежные суммы. В этом деле ему помогал его подчиненный, собирая деньги с коллег наличными или через онлайн-переводы. Общая сумма похищенного составила 250 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Бывшему директору коммунального предприятия предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.

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