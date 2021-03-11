Мадрид, , 16:18 — REGNUM В вопросе возможного применения российской вакцины «Спутник V» Испания будет ориентироваться на Евросоюз. Об этом в эфире телеканала La Sexta заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

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«Официально у меня нет информации, что в Испании кто-то будет производить «Спутник V», мы будем идти рука об руку с EMA [Европейское агентство лекарственных средств] и ЕС», — сказала Дариас.

По её словам, ко всему остальному Испания «не присоединится».