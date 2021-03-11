Кагальницкий район, , 16:17 — REGNUM В Ростовской области следователи проверят условия проживания сирот в Кагальницком районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 11 марта.

Как сообщает ряд интернет-изданий, детям-сиротам было выделено непригодные для проживания квартиры. Жилые помещения плохо отапливаются, в комнатах и подъезде присутствует неприятный запах, прилегающая к дому территория нуждается в благоустройстве.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, что следователи ранее организовали доследственную проверку информации о выделении детям-сиротам непригодных для проживания квартир в посёлке Целина.

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