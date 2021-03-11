Белгород, 11 марта 2021, 16:19 — REGNUM Отправить наиболее хорошо зарекомендовавших себя конкурсантов кадрового конкурса «Новое время» на обучение в лучшие вузы мира пообещал 11 марта на своей пресс-конференции врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кадровый конкурс, название которому выбрали пользователи социальных сетей, планируется проводить один раз в три года. В качестве экспертов привлекут специалистов федерального уровня, перед началом испытаний опубликуют вакантные должности в муниципалитетах и органах власти: от начальников управления до заместителей руководителей.
Конкурс пройдёт в апреле 2021 года.
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