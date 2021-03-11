Красногорск, , 16:21 — REGNUM В Подмосковье малый и средний бизнес в 2020 году пострадал от кризиса меньше, чем в других регионах. Об этом 11 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Такую оценку сделал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев. По его словам, в 2020 году году в России зафиксировано падение на 4% по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства.

«По Московской области этот показатель, как мне кажется, лежит в разряде арифметической погрешности — примерно 0,1%. А если посмотреть на количество индивидуальных предпринимателей, то их число в Московской области увеличилось», — заявил Головнев.

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