Омск, , 16:13 — REGNUM С 15 марта в Омской области снимаются ограничения с работы объектов розничной торговли площадью торгового зала более 800 кв. м. Это решение было принято 11 марта на заседании оперштаба региона по борьбе с коронавирусом.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе, также с 15 марта вводятся послабления для детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Посетители смогут находиться в них исходя из нормы площади указанных объектов (не менее 4 кв. м на одного человека). Ранее допускалось одновременное нахождение не более 15 человек.

В регионе сохраняются режим повышенной готовности, масочный режим и самоизоляция для людей старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в Омской области выявлено 41 935 носителей коронавируса, выздоровели 32 595 человек.

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