Кондрово, Калужская область, 11 марта, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В городе Кондрово 11 марта состоялось церемония открытия крытой ледовой арены «Угра» с искусственным ледовым покрытием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Кондрово открыли новую крытую ледовую арену «Угра»

Спортивное сооружение осмотрели заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова и губернатор области Владислав Шапша. На первом этаже здания располагается ледовое поле размером 30×60 метров, трибуна на 252 места, места для маломобильных групп населения, медицинский пункт, помещения проката спортинвентаря, раздевалки, бокс для машины по уходу за льдом. На втором этаже — тренажерный зал и зал оздоровительной гимнастики, помещение теоретических занятий, тренерская. Спорткомплекс построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и предназначен для проведения спортивно-массовых мероприятий и тренировочных занятий спортивных школ по хоккею и фигурному катанию.

Еще одним спортивным объектом региона, который посетила Марина Томилова, стал Дворец спорта в Калуге, где продолжается строительства ледовой арены, водного комплекса и корпуса для проживания спортсменов. По словам заместителя министра спорта России, калужский Дворец с порта составит достойную конкуренцию лучшим спорткомплексам страны.