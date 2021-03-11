Москва, , 16:12 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 5 марта составил $580,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 26 февраля международные резервы страны составляли $589,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём снизился на $9,5 млрд, или на 1,6%.

В комментарии регулятора отмечается, что сокращение показателя произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало марта в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $433,63 млрд, специальные права заимствования — $6,99 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,34 млрд, монетарное золото — $130,30 млрд.

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