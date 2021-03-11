Киев, , 16:11 — REGNUM Сокращение экономики Украины в январе 2021 года по предварительным данным составило 2,6−2,8%, говорится в обзоре министерства экономики, опубликованном 11 марта.

Ведомство подчеркивает, что по итогам первого квартала 2021 года ожидается сохранение негативной динамики ВВП в экономике Украины. Ключевые причины этого — локдаун в январе и плохая погода в феврале, информирует министерство.

«Ожидается сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна и введения адаптивного карантина с 24 февраля по 30 апреля 2021, который предусматривает разделение территории на эпидемические зоны, а также сложных погодных условий, которые длились в феврале по всей территории Украины», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам января-марта 2021 года правительство Украины ожидает падение ВВП до 3%. Со второго квартала, как предполагают власти страны, пойдет значительный рост экономики и по итогам года ВВП Украины увеличится примерно на 4%. Прогнозы западных партнёров скромнее — Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в этом году на 3%.