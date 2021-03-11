Мехико, , 16:05 — REGNUM В Мексике совершеннолетним гражданам будет разрешено использовать марихуану не в медицинских целях, а для отдыха и развлечений. Соответствующие изменения в законопроект, который был одобрен Сенатом в ноябре 2020 года, одобрили члены Палаты депутатов Конгресса Мексики. Об этом сообщает El País.

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Документ был принят 316 голосами против 129 при 23 воздержавшихся. Принятые изменения позволяют жителям страны старше 18 лет иметь при себе до 28 граммов марихуаны для личного использования, а также выращивать от шести до восьми кустов конопли по месту жительства. При этом продажа марихуаны несовершеннолетним или её употребление в неположенных местах будут караться крупными штрафами. За разведение или сбор конопли без соответствующего разрешения властей будет грозить лишение свободы.

Издание напоминает, что всего за пять лет в стране было предпринято около 70 различных инициатив по легализации марихуаны. Нынешней инициативе еще предстоит вновь пройти ещё один этап законодательно процесса — вновь получить одобрение сенаторов, прежде чем закон вступит в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года Палата сенаторов парламента Мексики одобрила законопроект, разрешающий использование марихуаны для отдыха и развлечения. При 82 голосах «за», 18 голосах «против» и семи воздержавшихся он в целом одобрен.