Уфа, , 16:12 — REGNUM Комплексный инвестиционный проект «Евразийский экономический центр», который может объединить порядка 50 инвестиционных проектов на сумму два трлн рублей планируют реализовать в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на заседании коллегии министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.

Отмечается, что при реализации данного инвестиционного проекта планируется создать 80 тысяч новых рабочих мест, а реализовывать его будут в течение десяти лет.

«Основная цель — связать экономику нескольких регионов для запуска совместного масштабного инвестиционного проекта на всей производственно-логистической цепочке от месторождения сопутствующего сырья до экспорта высокотехнологичной продукции с привлечением дополнительных возможностей федерального центра для инвестиционного развития макрорегиона. К этой работе привлечен «Научно-исследовательский финансовый институт» при Министерстве финансов России», — передает слова министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова пресс-служба ведомства.

Он добавил, что концепция данного проекта уже подготовлена и находится на стадии доработки.

Сообщается, что в республике также намерены производить оборудование для школ.

«Мы видим перспективу увеличения объема инвестиций за счет инструмента офсетного контракта. На очереди у нас упаковка офсета в сфере производства конвектоматов и оборудования для школ», — сообщил Муратов.

Сообщается, что в Башкирии к 2024 году планируют довести годовой объем инвестиций в основной капитал до 650 млрд рублей. При этом в 2020 году этот показатель составил около 366 млрд.

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