Уфа, 11 марта 2021, 16:12 — REGNUM Комплексный инвестиционный проект «Евразийский экономический центр», который может объединить порядка 50 инвестиционных проектов на сумму два трлн рублей планируют реализовать в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что данный вопрос рассматривался на заседании коллегии министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.
Отмечается, что при реализации данного инвестиционного проекта планируется создать 80 тысяч новых рабочих мест, а реализовывать его будут в течение десяти лет.
Он добавил, что концепция данного проекта уже подготовлена и находится на стадии доработки.
Сообщается, что в республике также намерены производить оборудование для школ.
Сообщается, что в Башкирии к 2024 году планируют довести годовой объем инвестиций в основной капитал до 650 млрд рублей. При этом в 2020 году этот показатель составил около 366 млрд.
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