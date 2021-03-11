Луганск, , 16:04 — REGNUM Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел ВСУ в районе села Троицкое, сообщили 11 марта в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Это было сделано, как отмечают в луганском оборонном ведомстве, чтобы европейские наблюдатели не смогли обнаружить украинскую военную технику в районе Троицкого.

Беспилотник был обстрелян из стрелкового оружия, наблюдатели СММ ОБСЕ уехали из района мониторинга, не получив сведений о размещении украинской военной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на границе с ЛНР и с ДНР украинские формирования используют технику, запрещённую Минскими соглашениями, для обстрелов территории Донбасса.

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