Красногорск, , 16:05 — REGNUM Травматизм и смертность на железнодорожном транспорте Подмосковья с начала 2021 года сократились на 11%. Об этом 11 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

В праздничный период с 6 по 8 марта, снижение числа погибших и раненных составило 80% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Сохранение жизней удалось достичь благодаря благоустройству подходов к переходам, построенным ограждениям вдоль путей и перекрытию «народных троп», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье подготовили сертификаты на жильё по социальной ипотеке