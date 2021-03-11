Джакарта, , 16:02 — REGNUM В Индонезии обновили данные по числу вакцинированных от коронавируса граждан, сообщает Kompas.

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По состоянию на 11 марта 2021 года от коронавируса в стране привились 3 696 059 человек. Из них 1 295 615 человек получили вторую инъекцию вакцины.

Первыми вакцину получают медицинские работники, государственные служащие и пожилые люди. В общей сложности 1 402 959 медицинских работников в Индонезии получили вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19 за сутки в Индонезии выявили 5144 новых случая заражения коронавирусом.

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