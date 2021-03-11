Элиста, , 15:59 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 11 марта.

С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 303 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Калмыкии обнаружена вспышка COVID-19 в доме престарелых в Малодербетовском районе. Для лечения постояльцев на территории социального учреждения развёрнут инфекционный госпиталь.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в Калмыкии унёс жизни 302 пациентов