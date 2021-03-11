Ставрополь, , 15:58 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении жителя станицы Бекешевской. Его обвиняют в жестоком обращении с животными, сообщили 11 марта в пресс-службе МВД по краю.

Станичник убил собаку своего соседа, при этом готовился он к преступлению сознательно, поставив на животное капкан. Установив его во дворе своего домовладения, гражданин дождался, когда собака попадется в него, после чего тяжелым предметом полчаса добивал ее.

Все это видели очевидцы, подтвердив факт убийства правоохранителям. Владелец собаки подал заявление на соседа-живодера. Уличенный в жестоком отношении к животному мужчина был доставлен в отделение полиции, где признался во всем. Теперь его ждет наказание за содеянное.

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