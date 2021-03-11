Киев, , 15:58 — REGNUM Министр юстиции Украины Денис Малюска не рассчитывает, что дело о запрете «Партии Шария» будет «простым и легким», поскольку эта политическая сила «выстроила хорошую юридическую защиту».

Об этом он сказал в своем комментарии сегодня, 11 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр заявил, что «Партия Шария» грубо нарушает законодательство Украины, но при этом пытается перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц.

«Но, как свидетельствуют материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда… Основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины, мы и подали в Окружной административный суд Киева иск о запрещении деятельности политической партии», — подчеркнул министр юстиции.

По его словам, первое заседание по делу состоится 6 апреля 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску министерства юстиции Украины к политической партии «Партия Шария».

Сам блогер и политический деятель Анатолий Шарий заявил, что по данному иску партия должна быть запрещена, поскольку с 2014 года он постоянно критиковал власти Украины, выступая публично, в том числе в эфире российских телеканалов, но при этом ни об одном преступлении, совершённом членами партии, или от её имени, в обращении не сказано.