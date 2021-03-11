Ижевск, , 15:57 — REGNUM Осуждённый за получение крупной взятки бывший глава Удмуртии Александр Соловьев подал ходатайство об освобождении от наказания по ст. 81 УК РФ («Освобождение от наказания в связи с болезнью»). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Ходатайство поступило в Завьяловский районный суд республики. Рассмотрение ходатайства назначено на 18 марта и будет проходить в закрытом судебном заседании. В настоящее время Соловьев находится в медицинском учреждении ФСИН России.

Читайте также: Осужденный экс-глава Удмуртии проходит лечение

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соловьев находится в реанимационном отделении одной из клиник Ижевска. В местных telegram-каналах появилась даже информация о смерти бывшего главы республики. Однако позднее УФСИН республики сообщил, что осужденный находится в медицинском учреждении, его состояние стабильно.

Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). 14 октября прошлого года суд назначил бывшему главе Удмуртии наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей. Защита Соловьева подала апелляционную жалобу на приговор.

Читайте также: В УФСИН Удмуртии опровергли информацию о смерти экс-главы региона

3 февраля текущего года Верховный суд Удмуртии отклонил апелляцию. Приговор в отношении Соловьева вступил в силу.