Астрахань, , 15:57 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 11 марта подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Всего скончались 594 человека.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 23 тыс. 723 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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