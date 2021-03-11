Астрахань, , 15:55 — REGNUM В Астраханской области 11 марта подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 340 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 407 человек.

Выздоровели 23 тыс. 723 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 594 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,87.