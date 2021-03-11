Красногорск, , 15:57 — REGNUM В 2021 году в Подмосковье планируется выдать 365 сертификатов на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Об этом 11 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Согласно условиям программы специалисты востребованных в регионе специальностей получают из бюджета половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Затем на протяжении десяти лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Участнику программы нужно платить только проценты по кредиту.

«В текущем году планируется вручить 365 сертификатов: 160 — врачам, 110 — учителям и воспитателям, 85 — молодым ученым и уникальным специалистам, 10 — тренерам», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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