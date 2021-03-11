Сеул, , 15:59 — REGNUM В 2020 году экспорт фармацевтических препаратов, косметики и медицинских устройств из Южной Кореи составил $21,7 млрд, что на 38% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Medi: Gate News со ссылкой на представителей Института развития индустрии здравоохранения Кореи (KHIDI).

По их словам, это рекордный показатель с начала зарубежных продаж данной продукции.

Экспорт лекарственных препаратов из Южной Кореи за год вырос на 62,6% (до $8,43 млрд), косметики — на 15,6% (до $7,6 млрд), медицинских устройств — на 44% (до $5,7 млрд). В частности, поставки дезинфицирующих средств выросли в 3,7 раза¸ до $258 млн долларов.

Известно, что крупнейшим покупателем южнокорейских товаров в прошлом году была Германия ($1,9 млрд), за ней следовали США ($890 млн), Япония ($760 млн), Турция и Китай.