Москва, , 15:55 — REGNUM Рубль слегка отступает на Московской бирже сегодня, 11 марта, днем, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Конъюнктура существенным образом не поменялась: нефть снова подрастает, несмотря на довольно веские основания снижаться, доллар на мировом рынке корректируется.

«Американец» торгуется по 73,74 руб. и остается, таким образом, в малоинтересном торговом коридоре 73,50−74,50 руб. Евро стоит 88,23 руб. и может колебаться в диапазоне 87,75−91,00 руб., как и прежде.

Отсутствие в рублевых парах каких-то изменений при довольно насыщенном внешнем фоне еще раз доказывает, что в рубле разыгрывается своя собственная история.

Среднесрочно для доллара и евро мало что меняется», — считает эксперт.

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