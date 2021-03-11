Киев, 11 марта 2021, 15:56 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Украины получат опытные образцы ракетных комплексов «Нептун» в течение марта. Об этом заявил 11 марта министр обороны Украины Андрей Таран, заявление которого обнародовала пресс-служба министерства.
Министр отметил, что «Нептун» усилит береговую оборону Украины, а также усилит влияние Украины на обстановку в Азово-Черноморском регионе.
Таран добавил, что составляющие части комплекса уже готовы для проведения боевых задач в составе ВМС Украины.
Отметим, в составе комплекса находятся: подвижной командный пункт, самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, транспортная машина, комплект наземного оборудования и габаритно-массовые макеты крылатых ракет.
Напомним, первый контракт на производство ракетного комплекса «Нептун» был подписан в декабре 2020 года.
Читайте также: Украина начала производить ракетные комплексы «Нептун» — «Укроборонпром»