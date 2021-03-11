Киев, , 15:56 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Украины получат опытные образцы ракетных комплексов «Нептун» в течение марта. Об этом заявил 11 марта министр обороны Украины Андрей Таран, заявление которого обнародовала пресс-служба министерства.

«Это действительно историческое событие, ведь благодаря совместной целенаправленной работе оборонного ведомства с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в кратчайшие сроки защита украинского побережья обретает новые возможности», — рассказал он.

Министр отметил, что «Нептун» усилит береговую оборону Украины, а также усилит влияние Украины на обстановку в Азово-Черноморском регионе.

Таран добавил, что составляющие части комплекса уже готовы для проведения боевых задач в составе ВМС Украины.

Отметим, в составе комплекса находятся: подвижной командный пункт, самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, транспортная машина, комплект наземного оборудования и габаритно-массовые макеты крылатых ракет.

Напомним, первый контракт на производство ракетного комплекса «Нептун» был подписан в декабре 2020 года.

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