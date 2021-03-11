Курган, , 15:53 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 52 новых случая заражения коронавирусом. Из них 22 зарегистрированы в Кургане, сообщает 11 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 54 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 11 марта выявлено 18 359 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 465 человек, скончались 326 пациента с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).