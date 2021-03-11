Варшава, , 15:53 — REGNUM Заместитель председателя польской националистической партии «Народное движение», экс-кандидат в президенты Польши Мариан Ковальский в интервью для Polskie Radio 24 назвал гомосексуализм «политической идеологией».

«Гомосексуализм заканчивается на «-изм». Историческая практика показывает, что все социальные течения, которые заканчиваются так — это политические идеологии и форма мировоззрения. Как, например, … нацизм. Так что, гомосексуализм — это именно политическая идеология, а не просто сексуальная ориентация. Об этом говорит всё, что происходит на Западе — ЛГБТ всё сильнее политизируется», — заявил политик.

Ковальский также раскритиковал политкорректность, заявив, что в Польше важно не допустить проникновения этой системы ценностей.

«Мне непонятно, когда мужчину нельзя назвать мужчиной, женщину — женщиной. Скоро под запретом станет слово «профессор», потому что оно может якобы задевать чувства тех, кто не является профессорами», — заключил он.