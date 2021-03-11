Москва, , 15:54 — REGNUM Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда с 16 по 19 марта посетит столицу России с рабочим визитом. Об этом 11 марта сообщили в посольстве Кубы в Москве.

«Визит состоится. В ходе него министр планирует встретиться с официальными лицами, в том числе из правительства», — приводит сообщение представителя посольства Кубы ТАСС.

Также там уточнили, что в ходе визита глава кубинского министерства туризма намерен обменяться мнениями о двусторонних отношениях в вопросах туризма, а также рассказать о ситуации с COVID-19 на островном государстве и принимаемых властями Кубы мерами по борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Кубе за прошедшие сутки выявили 772 случая заражения коронавирусом нового типа.