Москва, , 15:53 — REGNUM Снижение объёма Фонда национального благосостояния в долгосрочной перспективе означает снижение устойчивости экономики России в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что у ФНБ не осталось источников, за счёт которых он может пополняться в 2021 году.

«Фонд национального благосостояния — внебюджетный фонд, траты из которого осуществляются в случае форс-мажорных ситуаций, для поддержки экономики, обеспечения приличествующего уровня жизни в кризисные годы. Этот фонд — серьёзный запас прочности для государства, — сказал Ковригин. — То, что у фонда не осталось источников для пополнения в 2021 году, напрямую на экономике никак не отразится. Однако снижение объёма фонда в долгосрочной перспективе означает снижение устойчивости экономики в целом».

При этом он обратил внимание на то, что по поводу направлений расходов фонда идут очень серьёзные дискуссии.

«Сторонники политики Минфина отмечают, что впрыскивание в экономику денег из ФНБ, являющихся, по сути, дополнительными доходами из-за высокой цены на нефть и газ, может повлечь за собой ускорение инфляции. Другие же отмечают, что политика сохранения денег ФНБ означает только то, что реальный сектор экономики недополучает деньги, — сказал Ковригин. — Скорее всего, средства ФНБ надо использовать более гибко, значительно увеличивая траты в кризисное время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время, когда экономическая ситуация в РФ нормализуется, у правительства нет особой необходимости использовать средства из ФНБ.

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