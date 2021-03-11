Москва, , 15:52 — REGNUM Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5%, которая была введена в России в апреле 2020 года с целью поддержать строительную отрасль в России в целом, а также помочь гражданам решить задачи по приобретению нового жилья на льготных условиях, в большей степени являлась антикризисной мерой со стороны государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«В некоторых районах страны, с более высоким уровнем жизни и возможностей населения, программа получила очень широкое распространение, резко активизировался спрос на новое жилье.

Спросу, в том числе, соответствовала и покупательская способность населения. Это, в первую очередь, произошло в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае.

Ввиду активнейшего спроса, новостройки в этих регионах подорожали примерно на треть за полгода, хорошо поддержав застройщиков, многие смежные отрасли и банковскую сферу, а также практически нивелировав выгоду от льготной ипотеки на приобретаемые объекты для граждан. В результате, антикризисная мера здесь, по сути, переросла себя.

Однако не во всех регионах страны новостройки активно раскупались, даже несмотря на достаточное наличие предложений от застройщиков и льготы на ипотеку от государства.

Ведь чтобы воспользоваться льготной ипотекой и купить новую квартиру, кроме желания и предложений рынка, необходимы еще и личные финансовые возможности граждан, готовность к покупке.

Ввиду более низкого среднего дохода населения в регионах, может требоваться и больше времени для формирования первоначального взноса по ипотеке, хотя и уровень цен на жилье в регионах сопоставимо ниже столичных.

Также будущий ипотечник должен быть более-менее уверен в своем завтрашнем дне, наличии стабильной работы и нормальной зарплаты, позволяющей жить ему и семье, осуществляя при этом ежемесячные ипотечные выплаты сроком до 25 лет.

Для заявленных 24 регионов России, в которых планируется продление льготной ипотечной ставки, эта программа, как мера поддержки, продолжает оставаться более актуальной и необходимой, как для населения, так и для экономического развития в целом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что негативные эффекты от продления льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно избежать, отставив программу лишь в 24 регионах.

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