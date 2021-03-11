Москва, , 15:51 — REGNUM Семь российских боксёров примут участие в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

В квалификационном турнире выступят Иван Верясов (в категории свыше 91 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), капитан команды Андрей Замковой (до 69 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), а также Альберт Батыргазиев (до 57 кг), который уже получил лицензию и начнёт участие с четвертьфинала.

Европейский отборочный турнир состоится в Париже 4−8 июня.

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