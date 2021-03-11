Тамбов, , 15:49 — REGNUM В Тамбовской области 11 марта подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области был зарегистрирован 27 тыс. 481 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 326 пациентов, в том числе 151 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 367 человек.