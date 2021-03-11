Киев, , 15:47 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации рекомендует парламенту принять за основу и в целом законопроекты о запрете продажи лекарственных средств детям.

Об этом сегодня, 11 марта, сообщает информационное управление аппарата Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что поддержанные комитетом законопроекты делают невозможным неконтролируемое потребление медицинских препаратов в целях, отличных от их прямого назначения, и повышают штрафы за нарушение требований законодательства Украины о лекарственных средствах. Предусмотрено, что составлять протоколы и рассматривать дела о таких нарушений будет гослекслужба — ведомство, уполномоченное законом осуществлять контроль за деятельностью аптечных учреждений.

В сообщении не уточняется, когда законопроект будет вынесен на рассмотрение Рады.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году на Украине произошло сразу несколько случаев отравления детей таблетками. Так, в феврале в Киевской области две семиклассницы отравились препаратом «Дротаверин», выпив по 40 таблеток, в итоге одна девочка погибла. В ходе расследования оказалось, что ученицы увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и посмотреть, что из этого получится.