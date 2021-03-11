Махачкала, , 15:47 — REGNUM Попытка совершения теракта была пресечена сегодня, 11 марта, в Махачкале. Намеревавшийся напасть на сотрудников правоохраны бандит был ликвидирован. При нем нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«В ходе проведенной в г. Махачкале контртеррористической операции органами ФСБ совместно с органами МВД пресечена подготовка совершения террористического акта. <…> На месте перестрелки обнаружены автомат, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также иные доказательства преступных намерений бандита», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что ранее убитый боевик уже был осужден за совершение террористических преступлений. В настоящее время по итогам спецоперации возбуждено уголовное дело и осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 марта в Советском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. Силовики отрабатывали информацию о нахождении в этом районе бандитов, готовящих теракты против правоохранителей и мирного населения. В одном из домов был обнаружен боевик, который открыл огонь по силовикам и был уничтожен ответным огнем.

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