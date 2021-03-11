Брюссель, , 15:53 — REGNUM Количество рабочих мест в странах ЕС сократилось на 5,7 млн за период с конца 2019 года по второй квартал 2020 года. Об этом говорится в опубликованном 11 марта отчёте Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда (Eurofound).

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«Во втором квартале 2020 года в Евросоюзе было занято на 5,7 млн человек меньше, чем в четвертом квартале 2019 года», — указано в документе.

За тот же период безработица на пространстве ЕС выросла с 6,6 до 6,7%.

В Eurofound отметили, что последствия пандемии коснулись в большей степени молодых людей. Уровень занятости молодёжи сократился сильнее, чем в период финансового кризиса 2008−2009 годов.

Франция, Польша, Италия и Греция больше других стран пострадали от пандемии коронавируса. Кризис больше затронул те отрасли, где трудятся в основном женщины. Это туристическая отрасль, общепит и операции с недвижимостью.

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