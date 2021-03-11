Минск, , 15:46 — REGNUM Мир изменился и «войны сегодня приобретают иной характер» и Белоруссии стоит ждать продолжения попыток дестабилизации изнутри, а не военного вторжения извне. Об этом 11 марта заявил новым министрам Александр Лукашенко.

«Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это — третья мировая война, если только так произойдет, — сообщил Лукашенко. — Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри».

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«Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Я сам политрук по своей жизни. Но я знаю, как командиры относятся к комиссарам и так далее. Не потому, что они не нужны или плохие. Но если человек прослужил всю жизнь замполитом или комиссаром, согласитесь, этого недостаточно», — пояснил он свой подход к состоявшемуся 11 марта назначению новых руководителей министерств и ведомств. По его мнению, «мы живем в очень серьезное и необычное время». Обращаясь к назначенцам, он сказал: «Я согласился с этими кандидатурами — с вами, людьми, которые сегодня присутствуют за этим столом. И очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется. Народ не разочаруется в нас. Потому что мы должны защитить — не будем говорить о суверенитете, независимости, государстве — это естественно, мы за это деньги получаем (пусть небольшие, но получаем). Мы свои семьи должны защитить. И семьи наших людей. Вот и все. Простая арифметика».

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