Калуга, , 17:30 — REGNUM В Калуге областная клиническая больница закрыла «красную» зону для пациентов с коронавирусом. Больница перешла к обычному режиму работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство области.

Вход в красную зону Павел Соболев © ИА REGNUM

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В Калуге продолжают функционировать «красные» зоны в больнице скорой медицинской помощи, в больницах № 2 «Сосновая роща» и № 4, городском роддоме, областных психиатрической и туберкулёзной больницах и центре СПИД. В районах области ковидные отделения открыты в центральных больницах Малоярославца и Людинова.

Всего в регионе осталось девять ковидных отделений в стационарах медицинских учреждений. В них развернуто 974 койки и на данный момент госпитализировано 684 взрослых и два ребёнка.

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