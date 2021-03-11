Минск, , 15:45 — REGNUM В Белоруссии в скором времени будет создана комиссия для подготовки поправок к конституции, она будет работать публично. Об этом 11 марта заявил глава Конституционного суда республики Пётр Миклашевич.

«В ближайшее время она (комиссия) будет образована. Дальше конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения», — цитирует его БелТА.

Он добавил, что значимые предложения граждан Белоруссии будут рассматриваться комиссией и будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную конституцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Белоруссии обострилась после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа 2020 года. Несогласные с победой бессменного главы государства Александра Лукашенко граждане страны устроили массовые митинги и беспорядки в Белоруссии.

Ещё до выборов белорусский лидер предложил внести изменения в основной закон страны. Проект новой конституции предполагается вынести на рассмотрение граждан на референдум.

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