Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Объем иностранных инвестиций в Грузии в 2020 году составил $616,9 млн, что более, чем вдвое ниже показателя 2019 года, когда иностранцы вложили в экономику страны $1,3 млрд. Об этом говорится в отчёте Национальной службе статистики (Грузстат), который был опубликован 11 марта на сайте организации.

«Основной причиной снижения является то, что несколько предприятий передали в собственность резидентов Грузии, что привело к сокращению показателя прямых иностранных инвестиций на $340,5 млн», — говорится в отчете Грузстата.

Сообщается, что объем иностранных инвестиций в 2020 году был самым низким за последние 15 лет.

Напомним, объем валового национального продукта Грузии в 2020 году упал на 6,1%.

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