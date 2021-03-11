Уфа, , 16:03 — REGNUM Плавательный бассейн открыли в селе в Башкирии. Об этом 11 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, бассейн открылся после капитального ремонта в селе Бакалы. Он был построен еще в 1987 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. В бассейне заменили отопление, свет, канализацию, водоснабжение. Кроме этого была модернизирована система водоподготовки.

«Но главное — установили современную вентиляционную систему и сделали запасной эвакуационный выход. Теперь здание не только современное, но и безопасное», — подчеркнул глава региона.

Занятия в бассейне начнутся со следующей неделе, отметил он и сообщил, что к 2024 году планируется построить бассейны в каждом районном центре Башкирии.

«Небольшими шагами идем к этой цели», — сообщил Хабиров.

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