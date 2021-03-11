Москва, , 15:45 — REGNUM Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда посетит с рабочим визитом Москву. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве Кубы в РФ.

«Визит состоится. В ходе него министр планирует встретиться с официальными лицами, в том числе из правительства», — сказали в посольстве.

Отмечается, что кубинский министр пробудет в российской столице с 16 по 19 марта. В рамках визита планируется обмен мнениями о ситуации с двусторонними отношениями в рамках туризма, а также о ситуации с коронавирусом и принимаемыми в этой связи мерами.