Апатиты, Мурманская область, , 15:44 — REGNUM 13 марта Апатиты посетит телеведущий Андрей Малахов. В родном городе он и его супруга Наталья Шкулева проведут арт-масленицу.

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Как сообщает ТВ «Хибины», на празднике запланирован перформанс: художники вместе с местными жителями создадут объемный арт-объект.

«Специально для мероприятия художники переосмыслили традиционную масленичную фигуру и разработали уникальные эскизы. Каждая сторона имеет свой уникальный характер, каждая рассказывает историю жизни целого мира, придуманного художниками», — говорится в сообщении.

Завершатся масленичные гуляния сожжением арт-объекта на горе Айкуайвенчорр.