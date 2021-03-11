Владимир, , 15:43 — REGNUM Во Владимирской области 11 марта подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 543 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 742 пациента, в том числе 86 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 927 человек.