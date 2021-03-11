Баку, , 15:45 — REGNUM Правительство Азербайджана приобретет партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Это следует из опубликованного 11 марта распоряжения азербайджанского правительства.

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«По Соглашению о поставке лекарственных средств, подписанному Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и ООО «HUMAN VACCINE» Российской Федерации, 300 000 (триста тысяч) доз (вакцины от COVID-19 — ред.) Sputnik V ввозятся в Азербайджанскую Республику в течение 180 (сто восемьдесят) дней», — говорится в опубликованном распоряжении.

Также в нем дается поручение минздраву страны и государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию начать решать связанные с этим указом вопросы. Распоряжение подписано премьер-министром республики Али Асадовым.

Отметим, на сегодняшний день на территории Азербайджана выявлено в общей сложности свыше 237,7 тыс. носителей коронавирусной инфекции за весь период пандемии.