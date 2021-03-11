Москва, , 15:42 — REGNUM Google с 2021 года начнёт удерживать налоги с доходов на YouTube, которые были получены благодаря показу видеороликов американской аудитории. сама корпорация Google никакой новый налог, конечно, не вводит, это просто американский налог на рекламу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Google просто не собирается платить его вместо блогеров и будет либо отправлять информацию в налоговую службу, либо удерживать его.

Поскольку учёт показа рекламы ведёт платформа AdSense (принадлежащая Google, также как и YouTube), компания Google просит пользователей указать в AdSense налоговую информацию.

Чтобы простимулировать пользователей заполнять поля живее, Google предупреждает, что в случае отсутствия необходимых сведений будет удерживать 24%, вне зависимости от того, кто смотрел ролик и видел рекламу — американец или кто-то другой.

Для платформы YouTube отрицательных последствий не будет, поскольку никакой конкурент использовать происходящее не сможет. Конкуренты будут обязаны делать то же самое, что и YouTube.

В принципе, многие видеоблогеры предпочтут, чтобы налог удерживала именно Google, вместо того, чтобы звонить налоговому консультанту и пытаться вместе определить, как уплачивать налоги.

Для самых популярных видеоблогеров последствия неуплаты могут быть такими же серьёзными, как для некоторых знаменитых артистов и бизнесменов, так что им всё-таки придётся озаботиться.

Правда, американские видеоблогеры эти налоги уже платят, но популярные медийные персонажи есть и вне США», — высказал свою точку зрения аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорации Google планирует ввести налог на доходы для всех блогеров и создателей роликов на принадлежащей ей платформе YouTube.

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